Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba sono stati paparazzati in una posa piuttosto spinta: le immagini hanno scatenato una bufera.

Luigi Di Maio è stato paparazzato con la fidanzata Virginia Saba mentre era intento a scambiarsi effusioni e baci bollenti in spiaggia. I due sono stati paparazzati in quella che molti hanno definito una posa osé, e a difenderli ci ha pensato lo stesso paparazzo che ha scattato la foto.

Di Maio al mare con Virginia: la foto

Una foto di Luigi Di Maio e della fidanzata Virginia Saba ha scatenato un putiferio in rete: nell’immagine si vedono i due “giocare” in acqua, ma secondo qualcuno la posa (e soprattutto l’espressione del ministro) farebbero pensare a tutt’altro. A difendere la posa provocante dei due nello scatto ci ha pensato lo stesso paparazzo che lo ha realizzato, il quale ha detto: “Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra.

Devo anzi dire che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua, vergognatevi a fare certe allusioni”.





Non è la prima volta che il ministro degli esteri e la fidanzata vengono beccati in atteggiamenti piuttosto “spinti”: la coppia è stata paparazzata insieme la prima volta a Villa Ada, a Roma, dove erano intenti a scambiarsi baci ed effusioni su un prato. A seguire gli avvistamenti dei due sono stati numerosi e sembra proprio che la coppia sia felice ed affiatata. Virginia Saba non ha nascosto che un giorno le piacerebbe convolare a nozze con Luigi Di Maio, e chissà che il suo sogno non si avveri presto: il ministro le farà la tanto attesa proposta?