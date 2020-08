Francesca Manzini ha conosciuto il suo nuovo amore durante il lock down, in chat, e adesso i due hanno deciso di sposarsi.

Francesca Manzini ha conosciuto il fidanzato Christian Vitelli in pieno lock down per l’emergenza Coronavirus e i due fino alla fine della quarantena si erano parlati solo ed esclusivamente in video chat. Ora che hanno finalmente potuto vedersi dal vivo Vitelli ha chiesto all’imitatrice di sposarlo.

Francesca Manzini: la proposta di matrimonio

La storia d’amore tra la conduttrice Francesca Manzini e Christian Vitelli ha davvero dell’incredibile: i due si sono conosciuti in chat e da subito hanno capito che quella tra loro sarebbe stata più che una semplice amicizia. A sorpresa Christian Vitelli ha chiesto la mano della conduttrice in diretta social dopo averle donato una splendida collana con tanto di diamante.” Questo, per cominciare, non è un brillante ma è un diamante puro.

Sai cosa significa? È un ‘ti amo’ e un ‘mi vuoi sposare?’”, ha detto il doppiatore a favore della telecamera. Lei ha risposto di sì e ha concluso il video messaggio stampandogli un appassionato bacio sulle labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1) in data: 28 Ago 2020 alle ore 6:47 PDT





Francesca Manzini ha dichiarato che con il doppiatore Christian Vitelli l’amore sarebbe scoppiato nel bel mezzo della quarantena ancora prima d’incontrarsi dal vivo. A quanto pare tra i due sarebbe stato amore a “prima vista” e dopo il lock down i due sono andati immediatamente a convivere affermando di esser fatti davvero l’uno per l’altra.