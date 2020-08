Gemma Galgani ha una nuova liaison? Il video di lancio di Uomini e Donne ha scatenato la curiosità dei fan.

Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? Sui social Uomini e Donne da inizio alle danze e lancia un video promozionale della nuova stagione del programma dove si vede proprio l’amata dama del trono over. Lo show prenderà il via da settembre.

Il segreto di Gemma Galgani

“Ho fatto il lifting”. Con questa spiazzante dichiarazione Gemma Galgani apre le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Come riportato dalle anticipazioni del Vicolodellenews, il grande segreto della dama di Torino non sembrerebbe essere un nuovo amore, come si era sospettato, ma riguarderebbe proprio lei stessa. Il fatto sarebbe accaduto a luglio in concomitanza con la chiusura della sua storia con Nicola Vivarelli.

Proprio la donna ci tiene a precisare che ha voluto rompere momentaneamente con il giovane cavaliere perché voleva che il suo ricorso alla chirurgia estetica fosse una sorpresa per tutti.

Gemma Galgani ha un altro uomo?

“Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci”, con questa dislalia Uomini e Donne ha scatenato la curiosità dei fan in rete, impazienti di sapere se Gemma Galgani si presenterà alla nuova edizione del programma con un nuovo fidanzato/corteggiatore o con una persona a lei vicina.

I fan avevano lasciata la dama intenta ad approfondire la conoscenza di Sirius alias Nicola Vivarelli, l’ufficiale della marina 26enne che si era detto intenzionato a corteggiarla nonostante la loro differenza d’età.

Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci! #UominieDonne pic.twitter.com/qsGwBO1T9j — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 26, 2020

Dei due si sono perse le notizie dopo un avvistamento a Roma, e secondo i rumor in circolazione la storia sarebbe naufragata poco tempo dopo (forse proprio a causa dell’eccessiva differenza d’età tra i due, di oltre 40 anni).

“Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi” (Simone de Beauvoir) #UominieDonne pic.twitter.com/DGKYWUUuv9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 26, 2020

Gemma incinta? L’ironia in rete

Visto che nel video postato dai canali ufficiali di Uomini e Donne viene inquadrata per lo più la zona della “vita” della dama torinese, in molti in rete hanno ironizzando sul fatto che Gemma presenterà “il suo bebè”.

“E’ incinta!”, ha scritto qualcuno dei fan del programma tra i commenti al video. A quanto pare la nuova edizione del dating show saranno introdotte importanti novità riguardanti il pubblico, mentre la registrazione della prima puntata dovrebbe essere effettuata il 28 agosto.