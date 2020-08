"Amore, passione e contatto visivo". L'attrice a luci rosse Malena svela i segreti del mestiere per avere un perfetto rapporto orale.

“Non basta riempirsi il palato ma creare un legame con lo sguardo”. Un tocco romantico quello dato dall’attrice a luci rosse Malena su una pratica, quella del rapporto orale, considerata l’anti-romanticismo per eccellenza. L’attrice rivela i suoi segreti per avere un rapporto orale perfetto ma precisa: “Non esiste un metodo generale”.

Il segreto di Malena per un rapporto orale

“L’uomo deve essere concentrato sul mio sguardo, che gli parla, profondo e penetrante”. C’è molto di più per Malena oltre a una bocca e una lingua che si muovono: c’è passione. amore e contatto. Sì perché dietro la buona riuscita di questa pratica si nasconde un altro importante segreto: bisogna entrare in contatto con il proprio uomo con tutti i sensi, in particolare, appunto con gli occhi.

Un rapporto che diventa più intimo, semplice e naturale a tal punto da essere definito un “fare l’amore con la bocca“. Se si instaura questo forte legame è possibile constatare e, infine, raccogliere i frutti del proprio raccolto: “Non c’è soddisfazione maggiore che sentire la sua consistenza variare: sentirlo gonfiare e crescere, sentirsi riempire di piacere“. Per portare il proprio uomo al limite e creare maggiore piacere, oltre a concentrarsi, come afferma lei stessa, “sul protagonista”, Malena consiglia anche di “dare una leccata alle sue ciliegine”.

La fisicità, la carne di due corpi che si toccano e che si esplorano è questo da cui tutto deve partire e si scaglia contro chi usa le bambole gonfiabili.

Il rapporto orale, però, risulta essere una pratica vista ancora come maschilista. Su questo argomento l’attrice ha voluto dire la sua andando contro chi “ghettizza” il rapporto intimo. “Lo vedo come un rapporto tra adulti consenzienti, non lo considero un gesto maschilista, o egoista o di sottomissione.

Ma è anzi l’esatto opposto”. Per lei, infatti, “È l’uomo a essere dominato, ingoiato, mangiato – e continua elogiandosi – con me non diventa solo innamorato, si trasforma in un vero schiavo della mia bocca… ne diventa dipendente e non ne può più fare a meno”. Il suo obiettivo principale è quello di far godere il suo uomo preoccupandosi di “saperlo fare bene” – e aggiunge – che “un rapporto fatto bene rende la cosa appagante, eccitante e molto potente”.

E con Malena basta veramente poco per rendere le cose eccitanti anche solo da delle semplici foto pubblicate su Instagram.