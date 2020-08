Marina La Rosa: “Rocco Casalino? Sosteneva di non essere gay”

L'inedita confessione di Marina La Rosa su Rocco Casalino, ex concorrente del GF e portavoce di Giuseppe Conte.

L’ex Gatta Morta del primo Grande Fratello, Marina La Rosa, ha detto la sua in merito a Rocco Casalino, portavoce del premier Conte ed ex concorrente del famoso reality show.

Marina La Rossa e Rocco: la confessione

Marina La Rosa ha fatto delle confessioni intime su Rocco Casalino, ex concorrente del primo Grande Fratello insieme a lei.

“Con Rocco parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era pronto”, ha dichiarato l’ex Gatta Morta, e ha anche confessato che l’ex gieffino le avrebbe addirittura accarezzato e baciato i piedi durante la loro partecipazione al GF: “Casalino me li accarezzava spesso, me li baciava”, ha detto.

Marina La Rosa non ha mantenuto i contatti con Rocco Casalino, nonostante nella casa del Grande Fratello i due fossero buoni amici. L’ex gieffina ha perso i contatti anche con gli altir concorrenti, nonostante in passato abbia confessato di aver sofferto molto per la prematura scomparsa di Pietro Taricone (avvenuta nel 2010 a causa di un incidente paracadutistico). Marina La Rosa ha dichiarato che fu proprio Taricone ad aiutarla ad affrontare un periodo piuttosto difficile della sua vita in cui fu colpita dagli attacchi di panico.

Dal 2010 l’ex gieffina è sposata con Guido Bellitti, padre dei suoi due figli Andrea Renato e Gabriele.

Rocco Casalino (da poco tornato single dopo la rottura da Josè Carlos Alvarez) è diventato portavoce del premier Conte dopo una carriera nel mondo della politica e del giornalismo, suo sogno fin da quando era nella casa del primo Grande Fratello.