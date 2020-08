Vladimir Luxuria è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di un noto ex volto di Amici.

Vladimir Luxuria ha trascorso le vacanze 2020 all’insegna del relax in Costiera Amalfitana, e sembra che lì – oltre a conquistare tutti col suo fisico da urlo – avrebbe fatto la romantica conoscenza di un ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Luxuria: il fidanzato è un ex di Amici?

A sorpresa sembra che Vladimir Luxuria si sia presa una cotta per Gennaro Siciliano, ex concorrente di Amici che avrebbe conosciuto durante la sua vacanza in Costiera Amalfitana. Sulla questione è stata la stessa attivista a dichiarare: “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori.(…) Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale.

Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”, per il momento tra i due non si parlerebbe dunque di un vero e proprio fidanzamento, anche se a quanto pare ci sarebbe stato già del tenero in Costiera.



Nei giorni scorsi Luxuria era balzata alle cronache per aver postato uno scatto in bikini che aveva fatto il pieno di like. Che sia l’amore per il giovane ballerino a renderla tanto radiosa? Classe 1989 e originario di Cosenza, Gennaro Siciliano è stato concorrente della settima edizione di Amici. Dopo aver trascorso l’infanzia a Cosenza si è trasferito a Roma, dove avrebbe cominciato a lavorare come ballerino, coreografo ed insegnante di danza.

Tra lui e Vladimir Luxuria sarà davvero amore? Staremo a vedere.