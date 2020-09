Alba Parietti si è presentata ai suoi follower su Instagram con un nuovo bob al naturale e con un nuovo colore dei capelli.

Settembre è il mese per eccellenza che segna la fine dell’estate, ma anche di rinnovamento e rinascita. In questo clima di nuovi inizi, la showgirl Alba Parietti non ha potuto fare a meno di darsi un bel “colpo di chioma” e di rivolgersi al suo parrucchiere di fiducia regalandosi un nuovo look prima di ritornare al lavoro.

Non solo ha tagliato i capelli, ma ha deciso di cambiarne il colore delle sfumature della chioma e soprattutto osando con un bob portato corto e senza fronzoli. Una trasformazione che è stata rivelata dalla Parietti stessa sui social pur non mancando i commenti dei soliti hater.

Visualizza questo post su Instagram @grimildebeautylab @valerw7 S.O.S. Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 29 Ago 2020 alle ore 3:40 PDT

Alba Parietti, cambio di look

Addio extension e doppie punte e taglio corto di capelli “naturale”. Questo è l’ingrediente che ha reso il look di Alba Parietti bellissimo e assolutamente “alla mano”. Ad impreziosire il taglio l’applicazione dello Shatush che ha dato movimento e luce al taglio. Una capigliatura che richiama la libertà, come la Parietti ha definito nel post di Instagram recentemente pubblicato insieme alla sua hairstylist dove si sono definite “bionde e rock”.

Non sono poi mancate le critiche da parte dei soliti “leoni da tastiera” che hanno avuto a che ridire sulla capigliatura di Alba Parietti. Delle critiche alle quali Alba Parietti è riuscita in modo perfetto a fare buon viso a cattivo gioco: “A me (l’acconciatura) piace da morire…non devo piacere a tutti, devo piacere a me”. Una frase questa decisiva che fa capire molto sul carattere da sempre solare e un po’ ribelle di Alba che con questo taglio ha voluto esprimere tutto il suo carattere.