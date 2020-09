Il bikini di Barbara D'Urso mostra più del previsto: i commenti dei fan sui social.

Barbara D’Urso ha trascorso l’estate del 2020 all’insegna del relax, e sui social ha fatto il pieno di like mettendo in mostra il suo fisico a dir poco perfetto a ben 63 anni compiuti.

Barbara D’Urso in bikini: la foto

Barbara D’Urso sfoggia una forma fisica davvero invidiabile e sui social non perde occasione per metterla in mostra. I fan della conduttrice sono rimasti abbagliati dalla sua bellezza e come sempre non hanno mancato di riempire lo scatto di lodi e complimenti. “Sei stupenda”, ha scritto qualcuno, “Esagerata”, ha aggiunto qualcun altro nei commenti alla foto della conduttrice.

La conduttrice si è goduta una meritata vacanza dopo la chiusura stagionale dei suoi programmi tv e ha assicurato che presto tornerà più in forma che mai. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che la conduttrice venga sostituita alla conduzione della domenica pomeriggio nei prossimi palinsesti tv, che già hanno subito numerosi stravolgimenti a causa dell’emergenza Coronavirus.



Nel pieno della pandemia online ha preso piede una petizione con centinaia di migliaia di firme contro la conduttrice e i suoi programmi tv. Gli utenti hanno chiesto l’abolizione dei suoi programmi dopo che lei e l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, avevano recitato una preghiera in diretta tv per le vittime di Coronavirus. La conduttrice non ha commentato la vicenda né ha replicato via social.