Chiara Ferragni e Fedez festeggiano l’anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano via social il loro secondo anniversario di matrimonio: gli scatti più emozionanti.

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il loro secondo anniversario di nozze: tutti ricordano il 1° settembre 2018, quando la coppia convolò a nozze con una lussuosa cerimonia a Noto. Quest’anno la coppia si è scambiate teneri messaggi via social.

Chiara Ferragni e Fedez: l’anniversario

Il 1° settembre 2020 ricorre il secondo anniversario di nozze di Chiara Ferragni e Fedez, che sui social hanno ricordato il gran giorno postando alcune delle foto più toccanti (come quelle in abiti da sposi con in braccio il piccolo Leone). “Per sempre 1° settembre”, ha scritto Chiara Ferragni, mentre Fedez ha aggiunto a sua volta: “Buon anniversario a noi!”



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 1 Set 2020 alle ore 1:50 PDT







Intanto sui social moltissimi fan, amici e colleghi della coppia hanno fatto loro gli auguri per questa speciale ricorrenza, che i due hanno deciso di trascorrere a Roma con amici (per l’occasione si sono recati a Palazzo Barberini).

Nei mesi scorsi, sempre nella Capitale, i Ferragnez erano stati travolti da un’ondata di polemiche per aver scattato alcune foto all’interno dei Musei Vaticani e più precisamente alla Cappella Sistina. I due si erano difesi replicando via social, ma poi li aveva travolti un’altra ondata di polemiche per via della loro visita alle Gallerie degli Uffizi, poche settimane più tardi. Anche in questo caso Fedez e Chiara Ferragni si erano difesi via social contro l’ira degli haters.