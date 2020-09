Un nuovo scatto di Chiara Ferragni ha sollevato il dubbio in alcuni fan: ecco cosa hanno notato di strano nel post romano dell'influencer

Chiara Ferragni si trova a Roma e per l’occasione ha pensato bene di scattarsi una nuova foto sulla celeberrima scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna. I fan dell’imprenditrice cremonese, come al solito particolarmente attenti, hanno però notato un dettaglio, che non hanno mancato di rendere palese nei loro commenti social.





Sbarcati dunque nella Capitale in vista di uno show di Amazon al momento ancora del tutto misterioso, Chiara e il consorte Fedez festeggeranno anche il loro secondo anniversario di nozze proprio nella splendida Città Eterna. Nell’immagine condivisa con i follower nelle scorse ore, la Ferragni si trova appunto sulla nota scalinata, con indosso una felpa e dei pantaloni leopardati.

Alcuni tra i fan più attenti hanno però evidenziato un particolare, che hanno precisato alla diretta interessata.

“Diluvia da stamattina, come fai ad aver trovato il cielo quasi sereno?”, hanno dunque chiesto in molti alla loro beniamina. “Solo tu potevi trovare il sole in un giorno così”, hanno sottolineato altri, inviando nuovi complimenti alla popolare blogger.

“Da una parte una bellezza italiana e dall’altra Trinità dei Monti”, ha condensato infine un utente, facendo ricevere al post di Chiara Ferragni il soluto boom di like.