Cristiano Malgioglio torna nella casa più spiata d’Italia? Il paroliere più famoso della tv è già stato tra i membri del cast del programma nel 2018, ma sui social ha iniziato a circolare la voce di un suo possibile ritorno nel reality show.

Malgioglio al GF Vip?

In tanti sperano che Cristiano Malgioglio torni davvero nella casa del Grande Fratello Vip, al via di settembre. Il paroliere più famoso del piccolo schermo ha preso parte all’edizione del 2018, e nella casa insieme a lui erano presenti Giulia De Lellis, i fratelli Rodriguez, Aida Yespica e tanti altri. Quest’anno sembra che i concorrenti confermati per la quinta edizione dello show condotto da Alfonso Signorini sarebbero: la modella Dayane Mello, la conduttrice Stefania Orlando, la showgirl Flavia Vento, la showgirl Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, la speaker Ludovica Pagani ed Eva Grimaldi.

Gli opinionisti del programma invece saranno Antonella Elia e Pupo (nella scorsa edizione il cantante era affiancato da Wanda Nara, e il fatto che l'ex gieffina Antonella Elia sia stata scelta come opinionista ha sollevato un putiferio).





Malgioglio accetterà davvero di tornare nello show condotto dal suo storico amico, Alfonso Signorini? Per il momento sui social tutto tace e sembra che il cantautore abbia volutamente rifiutato di rispondere alle domande riguardanti la sua presunta partecipazione al reality.

Per il momento dunque i fan dovranno attendere, ma in tanti sperano che Malgioglio accetti di entrare a far parte del cast.