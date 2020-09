Daria Bignardi asfalta Casalino: “Più autore che personaggio”

Daria Bignardi ha detto la sua su Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello e oggi portavoce del premier Conte.

In occasione del ventennale dalla prima messa in onda del primo Grande Fratello in Italia, Daria Bignardi ha detto la sua in merito a due dei personaggi che hanno senza dubbio segnato quell’edizione dello show: Pietro Taricone e Rocco Casalino.

Daria Bignardi su Rocca Casalino: l’opinione

Daria Bignardi ebbe occasione d’intervistare Rocco Casalino, ex gieffino ed oggi portavoce del premier Conte, all’indomani della sua uscita dal primo Grande Fratello. Si trattava all’epoca di un format molto diverso e più semplicistico rispetto a quello a cui oggi sono abituati i telespettatori tv. Su Rocco Casalino la Bignardi ha un’opinione ben precisa, ben diversa da quella che ha invece per Pietro Taricone: “Una persona particolarmente intelligente ma difficile da interpretare, più autore che personaggio”, ha dichiarato la conduttrice.



Stando a quanto affermato dalla conduttrice lei non sarebbe convinta che partecipare al GF Vip abbia dato a Rocco Casalino una “spinta” verso la carriera pubblica, anzi. “Mi sembra che i grandi cambiamenti arrivino spesso per caso e siano provocati da un complesso di cose: mai da nulla di prestabilito o prevedibile”, ha affermato Daria Bignardi.

Per quanto riguarda il compianto ex collega di Casalino, Pietro Taricone (scomparso in un tragico incidente col paracadute), la conduttrice ha invece affermato di esser rimasta colpita dal carattere dell’attore: “vulcanico, magnetico, affettuoso”. Taricone era sposato con l’attrice Kasia Smutniak e insieme i due hanno avuto una bambina, la piccola Sophie.