Diletta Leotta ha di nuovo ammaliato i fan con un video pubblicato su TikTok: il cambio look che strabilia tutti

Diletta Leotta non è certo nuova a contenuti assai apprezzati da fan e ammiratori sui social. Senza dubbio una delle Vip più belle e desiderate d’Italia, la giornalista è molto stimata anche nella sua professione, confermando giorno dopo giorno l’incredibile seguito sia in tv sia sui social.

Soprattutto su Instagram, Diletta è particolarmente attiva, con un profilo che conta addirittura 7 milioni di follower. Qui la padrona di casa di Dazn pubblica difatti pressoché quotidianamente foto e video che la mostrano in frangenti del suo lavoro così come della sua vita privata.

Diletta Leotta: il video da urlo

Sempre bellissima con ogni outfit in cui appare, Diletta Leotta fa dunque spesso impazzire i fan con i suoi scatti da urlo, dove mette in mostra le sue forme stratosferiche. Lo ha fatto anche nella sua ultima Ig Stories, dove ha pubblicato un video girato con l’applicazione del momento, ossia Tik-Tok. Le immagini sono davvero imperdibili, anche perché la siciliana indossa una mise molto succinta con canottiera blu e minipants bianchi.





Nella clip in questione, Diletta scherza con la sua parrucchiera mostrando il suo ‘re-styling’, passando cioè dalla versione casalinga a un look sexy ed elegante, composto da un mini abito blu con una super scollatura.

Inutile dire come anche questo contenuto della giovane donna abbia fatto incetta di like, soprattutto nel momento in cui accavalla le gambe mostrandole in primo piano. Giramenti di testa assicurati!