Recenti indiscrezioni hanno rivelato un possibile cambio di rotta per Domenica Live: ecco cosa potrebbe succedere allo show di Barbara D'Urso

Barbara D’Urso tonerà presto in tv, dopo aver passato delle lunghe quanto rigeneranti vacanze all’insegna del mare e del sole. Per la conduttrice partenopea si prospetta di fatto un’altra stagione da protagonista su Canale 5, alle prese con Pomeriggio 5, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live.

La Carmelita nazionale sarà anche presumibilmente alla guida del Grande Fratello Nip, nonostante per il reality show siano ancora da definire parecchie cose. Tutto sembrerebbe dunque andare liscio per la nostra Barbarella, eppure nelle ultime ore sono apparse in rete alcune indiscrezioni non propriamente rosee.

Domenica Live: cambio rotta?

Dagospia ha infatti riferito una novità che riguarderebbe proprio il futuro di Domenica Live. Secondo il portare di Roberto D’Agostino, in Mediaset starebbero pensando di affidare la domenica pomeriggio a qualcun altro.

Non è la prima volta che simili voci di corridoio si palesano in questa maniera: già in passato era difatti emersa qualche indiscrezione sul possibile ridimensionamento di Barbara D’Urso su Canale 5.





Dal canto suo, la diretta interessata ha sempre smentito un’eventualità del genere, anche tramite una recente intervista al “Corriere della Sera”.

Non resta dunque che attendere le novità per capire se lo il gossip di Dagospia abbia davvero fondamento. In ogni caso, la conduttrice resterà sempre la protagonista assoluta del prossimo palinsesto della rete ammiraglia del Biscione.