Emanuela Folliero ha stupito i suoi fan di Instagram con un bikini maliziosamente slacciato: lo scatto al mare della conduttrice Mediaset

Sempre bellissima, nonostante gli anni che passano, Emanuela Folliero ha rinnovato il proprio consenso social con un nuovo post a dir poco stratosferico. Dopo aver ammaliato i telespettatori per tanto tempo sulle diverse reti Mediaset, oggi la star nostrana conta infatti moltissimi follower sul suo profilo Instagram.

Proprio qui, di fatto, ha condiviso una foto in costume dove appare in forma smagliante, concedendosi il lusso di sfoggiare quasi l’impensabile a 55 anni compiuti lo scorso febbraio.

Emanuela Folliero, divertente ammaliatrice

Sui social l’ex conduttrice ha dunque pubblicato un proprio scatto in costume in spiaggia, mettendo in mostra le sue proverbiali curve.

Emanuela Folliero ha quindi rincarato la dose facendosi riprendere nel momento in cui le si slacciava il micro slip del bikini, lasciando intravedere altre parti del corpo maliziosamente “vietate ai minori”. L’ex volto di Rete 4 ha però subito ricomposto il tutto, regalando infine ai suoi ammiratori uno splendido sorriso tra le onde del mare.