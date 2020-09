Francesco Facchinetti e Wilma, il secondo matrimonio: le foto

Nozze bis per Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol: la coppia si è sposata per la seconda volta con una cerimonia da urlo.

Dopo un primo matrimonio celebrato nel 2014, a luglio 2020 Francesco Facchinetti è convolato a nozze per la seconda volta con Wilma, moglie e madre dei suoi ultimi due figli (Leone e Lavinia). La coppia ha postato per la prima volta alcuni scatti della giornata via social e l’intero matrimonio sarà visibile su Real Time allo show a loro dedicato (The Facchinettis).

Francesco Facchinetti, il matrimonio

In appena 2 giorni Francesco Facchinetti ha organizzato il suo secondo matrimonio con la donna da lui amata, Wilma Helena Faissol, e con cui era già convolato a nozze con rito civile nel 2014. La coppia ha deciso di rinnovare la promessa con un’intima cerimonia alla presenza degli amici più cari, ed entrambi hanno raccontato l’evento attraverso alcuni romantici scatti via social. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta.

Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro”, ha scritto Francesco Facchinetti via social rivelando ai fan qualche dettaglio del suo “secondo matrimonio”.

Oltre ai piccolo Leone e Lavinia, sia Francesco Facchinetti che Wilma Helena Faissol hanno tre figli: lui è papà di Mia, nata durante la sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi, lei invece ha un figlio nato durante una precedente relazione. La coppia aveva sempre sognato un altro matrimonio alla presenza di amici e familiari, ma poi l’arrivo dei due figli li aveva spinti a rimandare.