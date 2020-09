Il terribile dramma di Lara Zorzetto: durante il parto ci sono state delle complicazioni. Il piccolo Leonardo è rimasto in ospedale.

Lara Zorzetto ha dato alla luce il piccolo Leonardo, ma purtroppo durante il parto ci sono stati dei problemi. La giovane mamma ha potuto vedere il suo bambino solo dopo 4 giorni e mentre lei è stata dimessa lui è rimasto in incubatrice.

Lara Zorzetto: il figlio neonato

L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, ha dato alla luce il suo primo figlio: Leonardo. Il piccolo purtroppo avrebbe inghiottito del liquido durante il parto, e infatti il travaglio della mamma è stato interrotto per un cesareo d’urgenza. Via social Lara ha raccontato la difficoltà di questo momento: a causa dei punti lei non riuscirebbe a prendere la macchina e ad andare a trovare il piccolo in ospedale, inoltre lei e Leonardo si sarebbero visti per la prima volta solo 4 giorni dopo il parto.

Lei e il suo compagno si augurano che quest’incubo finisca al più presto e che il piccolo possa tornare al più presto a casa in salute:





“Lo hanno portato via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido.Ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni con gli occhi lucidi ci possiamo godere il nostro cucciolo”, ha scritto Lara Zorzetto, ricevendo centinaia di messaggi di affetto e solidarietà da parte dei fan, preoccupati per il suo bambino.