Prima della storia con Ursula Bennardo, Sossio Aruta è stato sposato con Rossella Neri: ecco chi è la madre dei suoi figli Daniel Ciro e Diego

Sossio Aruta è stato un calciatore, ma è diventato noto ai più soprattutto per aver partecipato al trono over di Uomini e Donne. Qui ha conosciuto l’amore della sua vita, Ursula Bennardo, con la quale ha da poco coronato il sogno di diventare padre per la terza volta.

Sì, perché l’ex bomber di Castellammare di Stabia ha già un matrimonio alle spalle, precisamente con Rossella Neri. Da lei ha infatti avuto altri due figli maschi, ma ha anche ricevuto diverse critiche relativamente al alcune questioni legali.

Rossella Neri: lo sfogo contro Sossio

È del resto questione conosciuta lo sfogo della donna avvenuto qualche tempo fa contro Sossio Aruta. L’ex bomber era stato da lei accusato di non pagare gli alimenti per i figli Daniel Ciro e Diego.

La storia era riemersa anche durante il Grande Fratello Vip 4, quando Antonio Zequila la spiattellò in diretta di fronte a migliaia di telespettatori.

La risposta di Sossio non si era del resto fatta attendere. L’ex gieffino aveva infatti ammesso di aver avuto delle serie difficoltà economiche, soprattutto dopo il declino calcistico. Inoltre aveva precisato di essere rimasto molto scosso dalla nuova frequentazione dell’ex moglie con un altro uomo.

Oggi, ad ogni modo, tutto sembra essersi appianato, in particolare dopo aver ritrovato la felicità con l’ex dama della corte mariana.