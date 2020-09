Una spiacevole disavventura per Serena Enardu: il racconto dell'ex gieffina dopo la nottata da film dell'orrore.

Si tratta di un periodo non proprio roseo per Serena Enardu: dopo la rottura da Pago e la polemica da cui è stata travolta per la bandiera nazista, l’ex gieffina ha avuto un attacco allergico ed è stata costretta ad assumere antistaminici.

Serena Enardu: il risveglio

Dopo una notte trascorsa tra antistaminici e rush cutanei è stata la stessa Serena Enardu a rivelare ai fan di essere stata svegliata da un terribile temporale che avrebbe provocato persino degli allagamenti sul suo soffitto: “Sono riuscita ad addormentarmi alle otto e mezza, poi è scoppiato un temporale da film dell’horror, non avevo mai visto né sentito una cosa del genere. C’era un vento pazzesco, una pioggia e grandine che, penso, abbia spostato le tegole perché in dieci minuti è iniziato a piovere anche dentro una stanza”, ha detto l’ex fidanzata di Pago, recentemente travolta da un’ondata di critiche per l’episodio della ‘bandiera nazista‘ sulla torta.





In seguito alla vicenda Serena Enardu e sua sorella Elga si sono scusate sui social, ma per molti dei loro fan dei social l’episodio sarebbe stato imperdonabile. Si vocifera che l’ex gieffina ultimamente abbia ripreso a frequentare il suo ex, Pago, con cui la relazione è stata caratterizzata da frequenti tira e molla nell’ultimo anno.

Pago si era detto disposto a perdonare Serena, mentre lei per il momento sembra che voglia mantenere con il cantante un semplice rapporto d’amicizia. I due, prima di lasciarsi definitivamente per la seconda volta, avevano annunciato di essere intenzionati a convolare a nozze.