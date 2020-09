Tradimento Marcuzzi-De Martino, la verità della conduttrice

Il presunto triangolo tra Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi? Per la prima volta la conduttrice ha ammesso la sua verità sulla vicenda.

Per tutta l’estate 2020 Alessia Marcuzzi è stata al centro di un discusso gossip sul presunto tradimento da lei messo in atto insieme a Stefano De Martino, da poco tornato single dopo una nuova, seconda rottura da Belen Rodriguez. Per la prima volta la bionda conduttrice ha detto la sua in merito alla vicenda.

Alessia Marcuzzi: la verità su Belen e Stefano

In tanti si chiedono cosa ci sia vero sul presunto triangolo tra Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per il momento la showgirl argentina ha smentito i rumor a tal proposito affermando di non serbare rancore verso la collega italiana, mentre Alessia Marcuzzi (di cui nel frattempo si vociferava una crisi coniugale) è tornata a mostrarsi insieme al marito, Paolo Calabresi Marconi.

Per la prima volta la conduttrice ha detto la sua in merito alla vicenda del presunto tradimento, e ha affermato: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.



Dunque quello su lei e De Martino sarebbe stato soltanto un gossip e non ci sarebbe stato nulla di fondato. Nei mesi scorsi erano circolate persino voci riguardanti un flirt sbocciato all’epoca in cui lei era conduttrice a L’Isola dei Famosi, e lui inviato speciale della trasmissione. Ancora oscuri i motivi per cui la showgirl argentina e il ballerino si sono detti addio, e per il momento nessuno dei due sembra intenzionato a dire la sua in merito alla vicenda.