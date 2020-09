Barbara D’Urso, topless in prima serata Rai: il video

Barbara D'Urso, giovanissima e senza reggiseno, in un filmato del 1978 andato in onda in prima serata.

Il programma Techetecheté dedicato ai debutti di alcuni personaggi famosi della TV, ha mandato in onda uno spezzone video di Barbara D’Urso senza reggiseno nel lontano 1978.

Barbara D’Urso in topless: il video

Sul programma Rai Techetecheté è stato trasmesso un video del 1978 dove si vede la Regina Mediaset, Barbara D’Urso, senza reggiseno: le immagini risalgono al 1978, quando la conduttrice non era ancora la celebrità divenuta ai tempi d’oggi.

Barbara D’Urso avrà preso bene il fatto che la Rai abbia mandato in onda il vecchio spezzone con le sue grazie in bella vista? Per il momento sulla vicenda non è dato sapere.

LE TECHE RAI SPARANO LA D’URSO IN TOPLESS ALLE 20.38. TUTTI I DEBUTTI TV DEI DIVI DELLO SCHERMO https://t.co/1rSUpJYPyh pic.twitter.com/nA7NgoUuX3 — Dagospia (@_DAGOSPIA_) August 31, 2020

Oggi la conduttrice, a 63 anni compiuti, non perde occasione per sedurre i fan via social con il suo fisico praticamente perfetto: durante l’estate 2020 le sue foto in bikini e gli scatti piccanti a bordo piscina sono stati tra i più commentati sui social. Nonostante i molti ammiratori sui social Barbara D’Urso si è sempre detta single e finora sembra che non ci sia nessuno di speciale nel cuore della conduttrice.

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus i fan avrebbero notato che, in casa con lei, ci sarebbe stato qualcuno, ma la conduttrice non ha mai voluto svelare di chi si trattasse e come sempre ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.