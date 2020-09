Bianca Guaccero ha fatto il pieno di like per uno scatto del passato: nella foto la conduttrice ha 12 anni.

Bianca Guaccero ha condiviso via social uno scatto “vintage” della sua adolescenza. Nell’immagine la conduttrice, in costume da bagno, avrà avuto circa 12 anni.

Bianca Guaccero: la foto dei suoi 12 anni

Non di rado Bianca Guaccero ha condiviso con i fan dei social alcuni dei suoi scatti del passato.

In uno degli ultimi la conduttrice è seduta sulla spiaggia con un costume intero e ha circa 12 anni. I fan, gli amici e i colleghi della Guaccero hanno riempito lo scatto di complimenti indirizzati alla conduttrice: “Sei bellissima!”, le hanno scritto.

“Già bellissima”, le ha scritto la collega Elisa D’Ospina, mentre Natasha Stefanenko ha scritto: “Che bella ragazzina!”. Bianca Guaccero ha trascorso l’estate 2020 all’insegna del mare e del relax nella sua amata Puglia. Con la conduttrice è sempre stata presente la figlia, Alice, nata dal suo matrimonio (naufragato) con Dario Acocella.

La conduttrice ha trascorso la quarantena da sola con sua figlia, a Roma, dove era rimasta “bloccata” per motivi di lavoro. Oggi a quanto pare Bianca Guaccero sarebbe single, e lei stessa ha confessato di aver avuto non poche difficoltà ad abituarsi alla sua nuova condizione da madre sola una volta naufragato il suo matrimonio con Acocella. Oggi i due hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene della loro bambina, da sempre messa da entrambi al primo posto.

I fan sperano presto di vedere la conduttrice con qualcuno di speciale al suo fianco.