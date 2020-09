A quanto pare bisognerà attendere ancora per vedere Antonella Clerici di nuovo in TV: i vertici Rai hanno preso un'importante decisione

Ancora una volta è slittata la data prevista per il debutto televisivo di È sempre mezzogiorno, nuovo programma condotto da Antonella Clerici. Lo show avrebbe dovuto esser trasmesso il 7 settembre, ma sembra che i fan dovranno attendere ancora per un po’.

È sempre mezzogiorno slitta ancora

Per motivi tecnici legati alla realizzazione della scenografia, È sempre mezzogiorno andrà in onda dal 21 settembre e non più dal 7 settembre come era stato inizialmente annunciato. Il programma è atteso da moltissimi fan impazienti di vedere finalmente Antonella Clerici alla conduzione di un nuovo show di cucina, ma sembra che a causa di problemi legati all’organizzazione e alla scenografia il programma non potrà andare in onda prima di tre settimane.

Inizialmente la conduttrice avrebbe proposto di girare dalle campagne di casa sua, ma a quanto pare il budget per la realizzazione di questo tipo di format sarebbe stata troppo costosa. Sembra anche che i creatori del programma vorrebbero che al suo interno fosse presente più “intrattenimento”, mentre Antonella Clerici sarebbe orientata a parlare di più di ricette.



Con il ritorno in tv della conduttrice i vertici Rai hanno deciso di sospendere (per il momento in via definitiva) la messa in onda di La Prova del Cuoco, negli ultimi anni condotto da Elisa Isoardi. Le due conduttrici hanno sempre affermato che tra loro non vi sarebbe mai stata alcuna rivalità, ma la Clerici ha affermato che quella da lei lasciata alla più giovane collega sarebbe stato “un’eredità pesante”.