Elodie e Marracash in barca: bufera per lo spumante

Elodie e Marracash sono stati condannati dal pubblico del web per un gesto compiuto con una bottiglia di spumante mentre erano in barca.

Elodie e Marracash sono stati travolti da un’ondata di polemiche per un video da loro girato mentre erano in barca, a Venezia. Nelle immagini si vedono i due cantanti aprire una bottiglia di spumante e, secondo gli utenti sui social, i due avrebbero lasciato cadere il tappo della bottiglia in acqua.

Elodie e Marracash: la polemica

Sui social si è scatenata una bufera contro Elodie e Marracash, colpevoli di aver lasciato cadere il tappo di una bottiglia di spumante in maro aperto. In realtà dal video postato dai due cantanti sui social non si vede il tappo della bottiglia cadere in acqua, e quindi le polemiche avrebbero iniziato a impazzare contro i due senza prove tangibili.



Elodie e Marracash stanno insieme dall’estate del 2019, quando si sono incontrati per la prima volta sul set di Margarita. A fare il primo passo al primo appuntamento è stata Elodie, che ha invitato Marracash a uscire. “Lui non mi aveva neanche notata”, ha detto la cantante. Da allora i due sembrano essere più felici e innamorati che mai, e in tanti si chiedono cosa avrà in serbo il futuro per la coppia.

Al momento sembra che il progetto delle nozze o di una famiglia insieme siano lontani: i due, dopo la quarantena trascorsa insieme, hanno deciso di andare a vivere in case separate per preservare i propri spazi. “Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, ha dichiarato la cantante dopo aver trascorso il lock down insieme al compagno.