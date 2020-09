Karina Cascella ha detto la sua in merito al ruolo di opinionista per Antonella al GF Vip: sui social è scoppiata una bufera.

Karina Cascella è stata travolta da un’ondata di insulti per aver espresso un’opinione sul Grande Fratello Vip 5 e in particolare sul ruolo che è stato affidato alla showgirl Antonella Elia.

Karina Cascella: la polemica

Il fatto che Antonella Elia sia stata scelta come opinionista per il nuovo GF Vip ha scatenato non poche polemiche (a scagliarsi contro la showgirl è stato anche il marito della sua acerrima rivale, Fernanda Lessa).

Sulla questione si è espressa anche Karina Cascella, che ha affermato di sentirsi “perfetta” per quel ruolo, anche più della bionda showgirl. Sui social – dove in tanti hanno criticato Antonella Elia – si è scatenato un finimondo anche contro Karina, accusata dai fan di peccare di arroganza. Lei, dopo la bufera, ha presto replicato: “Che putiferio che si è scatenato! Ho detto semplicemente che per certe cose so fare il mio. L’onestà non paga mai”, ha affermato la Cascella.





In molti hanno difeso l’opinionista, affermando che effettivamente avrebbero preferito vedere lei e non Antonella Elia al GF Vip. La showgirl che lavorò al fianco di Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna quest’anno ha preso parte al GF Vip (in qualità di concorrente) e a Temptation Island.

In tanti l’hanno accusata di essere “raccomandata” e molti non hanno apprezzato la scelta di Signorini di sceglierla come opinionista. Al fianco di Antonella Elia, come nella precedente edizione dello show, l’altro opinionista presente in studio sarà Pupo (che precedentemente era al fianco di Wanda Nara).