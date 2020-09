Ritorno di fiamma tra Rocco Casalino e José Alvarez? I baci che i due si sono scambiati in Salento sono inequivocabili.

Rocco Casalino e l’ex fidanzato cubano, José Alvarez, sono tornati insieme? I due sarebbero stati pizzicati in vacanza in Salento e poi a bordo di un aereo, dove non si sarebbero risparmiati baci ed effusioni. La coppia era naufragata alcuni mesi fa quando Alvarez aveva rivelato di aver avuto problemi finanziari dovuti al trading online.

Rocco Casalino e José tornati insieme?

Nei mesi scorsi dopo lo scandalo del trading online, era stato lo stesso José Alvarez a confessare che tra lui e Rocco Casalino le cose fossero naufragate nel peggiore dei modi: “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”, aveva dichiarato il cubano. I due però, a quanto sembra, sarebbero tornati insieme: durante una vacanza in Salento sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti intimi, segno che una riconciliazione sarebbe ormai avvenuta.







Dopo la rottura dal Alvarez, Casalino era stato pizzicato in compagnia dell’attore Gabriele Rossi (da tempo al centro di un gossip su una presunta liaison tra lui e Gabriel Garko).

Gli scatti della loro “romantica passeggiata” hanno fatto il giro dei social, dove in tanti hanno iniziato a credere che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia. La vicenda non ha mai ricevuto conferme, e per il momento sembra che il portavoce di Conte abbia deciso di tornare insieme al suo storico ex fidanzato. Sarà vero?