L'ex cavaliere di Uomini e Donne Fabrizio Cilli ha deciso di lanciare un appello a Maria De Filippi: la richiesta dell'uomo

I fan più affezionati di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Fabrizio Cilli, ex corteggiatore della onnipresente Gemma Galgani. L’uomo si rese protagonista di una figura meschina quando venne smascherato in tv dalla stessa Maria De Filippi. Con l’aiuto di Gianni Sperti, riuscì infatti a intuire come fosse interessato solo alle telecamere e non alla dama torinese.

Davanti all’evidenza, la presentatrice decise di mandarlo via dalla trasmissione senza nemmeno farlo intervenire in sua discolpa.

Fabrizio Cilli: l’appello alla De Filippi

Ecco che però oggi, a distanza di un paio d’anni dall’accaduto, Fabrizio ha chiesto un confronto con la signora di Canale 5. “Faccio un appello. Non voglio rientrare a Uomini e Donne, ma appunto fare una chiacchierata con Maria De Filippi. Mi piacerebbe chiarire delle cose che alla fine non sono mai state chiarite”.

Nel mentre, pare che anche Cilli prenderà parte al nuovo reality Affinity condotto da Giacomo Urtis e Manila Gorio.





Il personal trainer di Montecatini Terme si è detto molto felice di questa opportunità, che spera possa riscattarlo dalla figuraccia fatta a Uomini e Donne.

Intanto chissà se Queen Mary gli darà modo di scusarsi anche nello stesso dating show… Molti saranno i volti noti che parteciperanno al nuovo programma Mediaset, tra cui anche l’ex di Pamela Barretta, oltre ad altri provenienti da Temptation Island e dal Grande Fratello. Lo scopo del gioco sarà quello di creare affinità l’uno con l’altro, mentre chi non creerà sintonia sarà eliminato.