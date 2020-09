Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino e Giulia De Lellis si sono resi protagonisti di uno strano incontro sull'aereo: ecco cosa è successo

Un vero inaspettato retroscena ha visto come protagonisti Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino e Giulia De Lellis. Come raccontato dal magazine Oggi, per una burla del destino tutti e tre si sono infatti ritrovati sullo stesso aereo nella giornata del 31 agosto scorso, nella tratta Napoli-Milano Linate.

Pare inoltre che il ballerino partenopeo si sia persino trovato a fianco di Cecilia, in una situazione non propriamente “comoda” considerato l’attuale rapporto con Belen…

Cecilia scalza Stefano, che incontra Giulia

Si è oltremodo mormorato che Stefano si sia sentito in imbarazzo nel sedersi accanto all’ex cognata, la quale lo avrebbe addirittura fatto alzare chiedendogli di cambiare poltrona. De Martino avrebbe così educatamente acconsentito cercando un altro posto sul velivolo.

Ed ecco che entra in scena l’influencer romana, perché proprio Giulia De Lellis, anche lei di ritorno nel capoluogo lombardo, pare abbia invitato Stefano ad accomodarsi nella sua stessa fila.





Tra i due sarebbero così sorte delle amabili chiacchiere e belle risate, mentre piacerebbe a tutti sapere di cosa possano aver parlato…

Cecilia Rodriguez, per ovvie ragioni, non è rimasta in buoni rapporti con il presentatore di Made in Sud. Anche con la De Lellis, del resto, non ha quello che si suol definire un buon feeling. È difatti noto ai più che le due Vip non si amino particolarmente. Durante il Grande Fratello Vip 2 pareva ci fosse stato un riavvicinamento che poteva far pensare a una bella amicizia, ma le cose cambiarono in fretta.