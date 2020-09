Cosa si nasconde tra Gemma Galgani e il suo chirurgo plastico? Il gossip è correlato agli ultimi rumors che riguardano la dama di Uomini e Donne

L’ultimo gossip in ordine di tempo riguarda la sempre presente Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Si vocifera infatti che la dama torinese abbia un nuovo fidanzato, la cui identità sarebbe tuttavia al momento top secret.

Ma il chiacchiericcio non si ferma di fronte a queste piccolezze, tanto che molti suppongono già che l’uomo in questione possa essere niente meno che il chirurgo plastico autore del recentissimo lifting della donna.

Gemma Galgani in coppia col chirurgo?

Dalle prime indiscrezioni, pare che il medico sia più giovane di lei, proseguendo dunque la linea già intrapresa con l’avvenente Sirius in quel di Uomini e Donne. Incrociando i dati, sembra del resto che tutto torni.

Nel mese di luglio la dama si è recata nello studio di un chirurgo estetico per sottoporsi a un intervento di ringiovanimento facciale. Il colpo di fulmine potrebbe dunque essere scattato proprio in occasione dell’operazione estetica.

Al momento, la diretta interessata non ha dato né conferme né smentite in merito alla faccenda. Rumors e supposizioni a parte, Gemma Galgani non si abbandonerà tuttavia il parterre senior del programma mariano. Presto la rivedremo infatti negli studi di Cinecittà, pronta a conoscere nuovi cavalieri.

L’appuntamento è per lunedì 7 settembre, quando Uomini e Donne ritornerà in onda con le nuove e inedite puntate.