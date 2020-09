Giulia De Lellis mostra i segni dell'acne sul suo viso, e lancia un messaggio positivo per i suoi fan.

Giulia De Lellis ha mostrato ai fan dei social i segni dell’acne. L’influencer ha voluto mandare un messaggio d’incoraggiamento a tutti coloro che soffrono di questo inestetismo.

Giulia De Lellis: l’acne

Anche Giulia De Lellis si è unita al coro di celebrities che, via social, hanno deciso di mostrare il proprio viso al naturale e senza filtri rappresentando per i loro followers un esempio di body positivity.

La prima a farlo è stata Aurora Ramazzotti, di cui Giulia De Lellis si era detta profondamente ammirata proprio per la decisione di mostrare il proprio volto senza filtri e senza make up, pregi e difetti compresi.

“Voi continuate a dirmi che sono fantastica e che non è vero niente, ma ve l’ho detto tante volte: è merito dei filtri! Non pensate che io abbia una pelle perfetta. Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri.

Non lasciatevi illudere sempre da quello che vedete. Io vivo serena lo stesso perché mi curerò, lo so che ci riuscirò, sarò bravissima”, ha scritto l’influencer nel suo post, mostrando ai fan le macchie che le avrebbe procurato l’acne sulla pelle. Nonostante qualche imperfezione Giulia De Lellis ha deciso di sfoggiare il sorriso e si è detta convinta di poter guarire dalla malattia al più presto.









Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto all’influencer i loro complimenti per il suo messaggio positivo e per la sua straordinaria bellezza al naturale.