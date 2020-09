Harry e Meghan hanno firmato un contratto con il colosso Netflix: l'ex duchessa ha deciso di tornare a lavorare nel mondo del cinema?

Dopo l’addio ai titoli nobiliari e la nuova vita a Santa Barbara, Meghan Markle avrebbe deciso di tornare verso il suo primo amore: il cinema. L’ex duchessa e suo marito Harry avrebbero firmato un accordo con Netflix.

Harry e Meghan: il contratto con Netflix

Stando ai rumor in circolazione Harry e Meghan avrebbero scelto di firmare un contratto che li renderà produttori di documentari su Netflix. Da sempre i due sono interessati ai temi del sociale e pertanto i documentari potranno riguardare l’ecosostenibilità, i diritti e le nuove scoperte di prevenzione ambientale. Secondo indiscrezioni in questo modo Meghan avrebbe deciso di riavvicinarsi al suo primo amore, il cinema: prima di sposare Harry di Windsor l’ex duchessa era una nota ed affermata attrice di fama internazionale, ma dopo le nozze ha dovuto rinunciare completamente alla carriera.





Negli scorsi mesi Meghan ha doppiato alcuni film per bambini e già da tempo si parla di un suo possibile ritorno verso il cinema e la tv. Ora che infatti lei ed Harry hanno detto addio ai titoli nobiliari – trasferendosi a Santa Barbara – dovranno vivere come “commoners”, ossia come persone comuni.

Entrambi hanno manifestato l’intenzione di trovare al più presto un lavoro mentre a quanto pare la Regina Elisabetta avrebbe imposto ai due di restituire i soldi dei contribuenti utilizzati per le spese di ristrutturazione della loro prima casa, Frogmore Cottage. La coppia, durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, è sempre rimasta in isolamento negli Stati Uniti.