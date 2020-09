Da fonti vicine alla produzione si è appreso che Robert Pattinson è risultato positivo al Coronavirus. Le riprese di “The Batman” sono state sospese.

Robert Pattinson è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha rivelato la redazione di Vanity fair che è stata informata da fonti vicine alla produzione. Secondo le indiscrezioni le riprese del film “The Batman” sono state sospese in quanto la star hollywoodiana è risultata positiva al tampone.

Attualmente si trova in quarantena per circa 15 giorni. Mancano ancora le dichiarazioni ufficiali della Warner Brothers. Quello che è certo è che questo stop improvviso a causa della positività dell’attore ritarderà non poco l’uscita ufficiale del film nelle sale.





Pattinson positivo al Coronavirus

Secondo quanto dichiarato da fonti vicine alla produzione del film Robert Pattinson, il celebre attore tra l’altro protagonista della saga di Twilight, è risultato positivo. La notizia che era inizialmente trapelata nella giornata del 3 settembre rivelava che un membro del cast di “The Batman” era stato contagiato dal Coronavirus senza però fare nomi e cognomi.

Ad ogni modo ora l’attore si trova in isolamento dove vi rimarrà per circa due settimane.

Si attendono al momento dichiarazioni da parte della Warner Brothers.

Le riprese del film sono sospese

La positività al Coronavirus di Robert Pattinson ha causato non pochi problemi alla produzione del film che ha dovuto interrompere in via temporanea le riprese. La produzione avrebbe dovuto fare ancora altri tre mesi di Riprese.

La star di Twilight è anche uno degli attori principali del nuovissimo kolossal americano “Tenet” che vede tra l’altro la partecipazione di star come Kenneth Branagh e Michael Caine.

La regia, è stata affidata a Christopher Nolan regista della trilogia cult del Cavaliere Oscuro che ha visto come protagonista Christian Bale.