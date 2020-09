Ylenia Carrisi, spunta un diario segreto: “Non voglio più vivere”

Ylenia Carrisi, il mistero sulla scomparsa s'infittisce: spunta un diario segreto della ragazza.

Ylenia Carrisi era la figlia maggiore di Al Bano Carrisi e Romina Power. La ragazza è misteriosamente scomparsa nel 1994. La sera di Capodanno i suoi avevano avuto con lei l’ultimo contatto telefonino per farsi gli auguri, poi più nulla.

Ylenia Carrisi: il diario

Sono tante le ipotesi e le illazioni circolate nel corso degli anni sulla scomparsa di Ylenia Carrisi, la giovane figlia di Al Bano e Romina Power. La ragazza è scomparsa negli States e secondo una delle ipotesi più quotate si sarebbe tolta la vita. C’è però chi è convinto – così come la madre Romina Power – che la ragazza sia ancora viva: nel corso degli anni si sono susseguiti moltissimi avvistamenti di Ylenia, e c’è anche chi afferma che la ragazza avrebbe cambiato vita celando la sua identità dietro un nome falso.

A quanto pare Ylenia avrebbe confessato alla zia Taryn di aver deciso di “scappare” dall’Italia anche per via del rapporto conflittuale con suo padre Al Bano: “Non voglio più vivere in Italia, ma papà non mi lascerà andare. Devo andare via”, avrebbe detto. Secondo indiscrezioni Ylenia avrebbe insistito su questo punto – il rapporto difficile con Al Bano – anche all’interno di un diario segreto che sarebbe stata solita annotare con costanza.





Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di considerare sua figlia come deceduta, mentre Romina Power non si è mai arresa all’idea di poter riabbracciare un giorno Ylenia. La cantante dedica a sua figlia messaggi d’affetto ogni anno, lanciando appelli affinché qualcuno le dica dove si trovi.