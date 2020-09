Belen e Cecilia, single in barca: il ballo bollente

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia, entrambe tornate ad essere single, infiammano i social con una danza bollente.

Senza dubbio l’estate del 2020 è stata oltremodo chiacchierata per Belen e Cecilia Rodriguez, entrambe tornate single dopo due relazioni piuttosto importanti. Le due argentine non sembrano essersi fatte scoraggiare e, sorprese dai paparazzi in barca, si sono lasciate andare ad una danza bollente.

Belen e Cecilia: il balletto in barca

Belen e Cecilia Rodriguez sono tornate entrambe single: l’ex moglie di Stefano De Martino ha visto naufragare per la seconda volta il proprio matrimonio mentre la sorella minore ha chiuso definitivamente i rapporti con Ignazio Moser, il fidanzato a cui era legata da ben due anni. Belen e Cecilia non sembrano essersi dato per vinte e durante un momento di relax in barca si sono lanciate in una danza selvaggia e bollente a favore delle fotocamere dei paparazzi.

Le due sorelle sono molto unite, e non di rado si sono consolate vicendevolmente dopo la fine delle loro storie d’amore. Sembra addirittura che Cecilia abbia incontrato Stefano De Martino su un aereo dopo la rottura con Belen e che gli avrebbe chiesto di cambiare posto pur di non averlo accanto a sé.





Per il momento né Belen né Cecilia hanno svelato i motivi che le avrebbero spinte a chiudere con i loro due famosi ex. La sorellina minore di Belen sembra abbia saputo di un flirt tra Ignazio e la chef argentina Caterina Bernal, motivo per cui avrebbe deciso di troncare immediatamente il rapporto.