Tra pochissimi giorni partiranno le registrazioni delle nuove puntate di "C'è posta per te", con tutte le precauzioni anticontagio da Covid-19

Maria De Filippi non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla tormenta scatenata dalla pandemia da Covid-19. La regina di Canale 5 è infatti pronta a tornare in tv anche con “C’è posta per te“, che dal prossimo lunedì 7 settembre riprenderà le registrazioni con tutte le precauzioni del caso.

Almeno in questa prima fase, infatti, non ci saranno in studio ospiti vip, ma solamente i protagonisti delle storie raccontate.

“C’è posta per te”: nuove regole

Il rigido protocollo deciso dai dirigenti di casa Mediaset ha peraltro imposto di sottoporre il pubblico presente in studio al test sierologico, prima dell’inizio di ogni registrazione. I protagonisti delle storie dovranno invece effettuare anche il tampone oltre al sierologico. In studio saranno inoltre presenti dei divisori in plexiglas e tutti saranno chiamati a indossare le mascherine.

Tale protocollo sarà utilizzato anche per l’altro programma prodotto dalla Fascino della De Filippi, ossia Uomini e Donne. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, “C’è posta per te” dovrebbe mantenere il solito orario nello stesso giorno settimanale, ossia la prima serata del sabato su Canale 5.