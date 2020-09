Le foto più recenti di Cristina Marino apparse sui social la mostrano in una forma spettacolare a soli tre mesi dal parto

Bella, sexy e dal carattere deciso: così appare la neomamma Cristina Marino, compagna di Luca Argentero. A soli tre mesi dalla nascita di Nina Speranza, la splendida attrice milanese si è infatti recentemente mostrata sui social in foto da cardiopalma in costume, dove ha chiaramente lasciato vedere la splendida forma già ritrovata.

A chi l’ha accusata di mangiare poco, di avere tanto tempo per dedicarsi alla cura del corpo e di essersi rifatta, lei non ha esitato peraltro a replicare per le rime.

Dopo il parto a fine maggio, per tutta l’estate Cristina Marino ha documentato la sua nuova vita da mamma tra tenerezze con la piccola e coccole con l’ex gieffino.

Molto attiva su Instagram e impegnata in un programma di fitness, la 29enne ha infatti dispensato consigli ai fan su come mantenersi in forma.

I risultati in effetti sono sotto gli occhi di tutti: un fisico asciutto e scolpito immediatamente dopo la gravidanza, come mostrano gli scatti del suo profilo ufficiale.

I tanti ammiratori hanno riempito la loro beniamina di like e complimenti, anche se – come detto – non sono mancate le critiche.