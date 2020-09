Elisabetta Gregoraci è tornata ad accendere il web con una nuova foto apparentemente "senza veli": ecco di cosa si tratta

La bellissima Elisabetta Gregoraci è tornata a stupire i suoi numerosi fan con una nuova foto a dir poco da cardiopalma. Sempre al top su Instagram, l’ex moglie di Flavio Briatore è infatti davvero incontenibile in quanto a carica erotica. Proprio per questo riceve spesso e volentieri moltissimi complimenti da parte dei suoi tanti estimatori, sempre felici di poterla ammirare il tutto il suo splendore mediterraneo.

Elisabetta Gregoraci: vedo/non vedo

L’ultimo scatto, ad ogni modo, ha davvero destato l’attenzione generale, visto che a coprirla c’era soltanto un body color carne e una collana di perle. Sguardo dritto in camera e fisico perfetto, la conduttrice di Made in Sud si è dunque mostrata in questa mise che all’apparenza sembrava ritrarla completamente “senza veli”. Il body color carne ha infatti creato una sorta di equivoco, donando un effetto nudo integrale che ha letteralmente mandato in tilt i suoi ammiratori sul popolare social network.

Intanto la splendida showgirl calabrese si prepara per il suo imminente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, sempre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Grande è l’attesa di vederla alle prese con gli altri futuri concorrenti, che ne conosceranno il carattere genuino e solare che i suoi fan apprezzano già da tempo.