Pioggia di critiche su Giulia De Lellis per l'abito bianco sfoggiato alla 77esima edizione del Festival di Venezia.

Giulia De Lellis è ormai ospite fissa del Festival del Cinema di Venezia. Per la 77esima edizione della kermesse però l’influencer ha indossato un abito che non ha convinto i fan.

Giulia De Lellis: l’abito a Venezia

Un abito bianco, cortissimo, svolazzante: quello scelto da Giulia De Lellis per il suo approdo al lido di Venezia è stato un miniabito della collezione Belfiori Couture, che l’influencer ha abbinato a un paio d’occhiali Sangì.B e delle scarpe firmate Giuseppe Zanotti.

Sui social non tutti hanno mostrato di gradire la mise: tra chi l’ha accostata a una “bomboniera” e chi a una “tenda” sembra proprio che quest’anno Giulia non abbia ottenuto grandi consensi per il suo look.

Gli utenti hanno apprezzato di più la mise sfoggiata da Giulia durante la serata (anch’essa targata Belfiori) e sicuramente di un’eleganza più classica, ritenuta da molti utenti più adatta all’occasione.





L’anno scorso a Venezia Giulia De Lellis era giunta insieme all’allora fidanzato, Andrea Iannone.

Quest’anno con Andrea Damante la liaison è naufragata prima che i due potessero anche solo ipotizzare di prendere parte insieme alla kermesse, e in tanti si chiedono quali siano stati i motivi che li hanno spinti a lasciarsi per l’ennesima volta.