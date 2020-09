Michelle Hunziker ha deciso di organizzare un progetto benefico per le famiglie colpite dal Coronavirus.

Michelle Hunziker ha deciso di organizzare un progetto benefico per le famiglie colpite dal Coronavirus. La conduttrice ha messo in vendita alcuni oggetti appartenuti a lei, a suo marito Tomaso Trussardi, e alle sue figlie.

Michelle Hunziker: il mercatino benefico

Via social Michelle Hunziker ha annunciato di aver aderito a un progetto benefico organizzato per le famiglie vittime di Coronavirus. La showgirl ha messo in vendita alcuni oggetti appartenuti a lei e alla sua famiglia, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza. “Venite questo weekend a fare un giro, ci sono cose meravigliose e soprattutto prezzacci, vi aspetto. Il ricavato servirà ad aiutare due progetti: ‘Ricominciamo insieme’, per le famiglie in difficoltà nell’emergenza Covid a Bergamo, e ‘Doppia difesa’ per le vittime di violenza”, ha affermato la showgirl, che oltre al progetto Covid è come sempre impegnata anche con la sua Onlus specializzata in difesa delle donne vittime di violenza.





In tanti hanno apprezzato il generoso gesto fatto dalla showgirl e le hanno fatto i loro complimenti a mezzo social lodando la sua generosità. Michelle Hunziker ha affermato che tra gli oggetti che potrebbero trovarsi al mercatino vi sarebbero anche vecchi vestiti suoi e di Tomaso Trussardi, così come i lettini e le culle appartenute alle sue figlie più piccole, Sole e Celeste.

Di recente la showgirl è balzata alle cronache per una polemica che l’ha travolta insieme alla sua figlia maggiore, Aurora Ramazzotti. Le due hanno posato in una zona posta sotto sequestro alla Scala dei Turchi, e in tanti si sono scagliati contro di loro a mezzo social.