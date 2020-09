Serena Enardu ha rivelato ai fan dei social di soffrire di alcuni problemi di salute: l'ex gieffina si è recata da un medico.

Serena Enardu ha confessato ai fan dei social di aver sofferto di alcuni problemi di salute che l’avrebbero spinta a consultare uno specialista. L’ex fidanzato di Pago ha spiegato quali sarebbero stati i malori che l’avrebbero allarmata.

Serena Enardu: le condizioni di salute

Di recente Serena Enardu ha dovuto convivere con numerosi stress: da principio la rottura con Pago, e poi a seguire l’incendio provocato alla sua auto e la bufera che l’ha travolta a causa della torta con la bandiera nazista. L’ex gieffina ha iniziato ad avere strani sintomi, come un rush cutaneo dovuto – sembra – a un episodio allergico, dopo il quale avrebbe assunto dell’antistaminico.

Via social Serena – che tiene costantemente aggiornati i suoi fan – ha affermato di stare bene, e ha specificato di aver contattato un dottore. “Ragazzi sto bene e andrò comunque a visita dalla mia dottoressa. Effettivamente sono un po’ palliduccia e ho sofferto l’impotenza del mio corpo… Lo sfogo ce l’ho ancora. Sono un po’ stordita dal farmaco che ho preso”, ha dichiarato l’ex gieffina, che probabilmente non sta attraversando un bel periodo anche a causa della recente rottura da Pacifico Settembre.





Sembra che i due si siano rivisti per chiarire ulteriormente i motivi che li avrebbero spinti a separarsi, ma per il momento sembra che nessuno dei due sia intenzionato a tornare insieme. Pago è impegnato con il tour promozionale del suo nuovo libro e inizialmente proprio Serena lo aveva accusato di aver sfruttato la loro storia solo per riuscire a vendere più copie del volume.