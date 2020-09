L'addio a Belen è definitivo: Stefano De Martino ha iniziato il trasloco nel suo nuovo appartamento a Milano.

L’addio tra Stefano De Martino e Belen è ormai cosa definitiva: il ballerino ha trovato un nuovo appartamento a Milano dove ha iniziato il trasloco delle sue cose.

Stefano De Martino: il trasloco

Non c’è stato lieto fine nella fiaba di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e benché i due abbiano provato a restare insieme questa volta la rottura sembra inequivocabilmente irreparabile.

Il ballerino ha scelto un nuovo appartamento a Milano dove trasferire le proprie cose, e ha mostrato le foto di alcuni oggetti del trasloco in prima persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 2 Set 2020 alle ore 10:08 PDT

Ancora è mistero sul motivo che avrebbe spinto lui e Belen a lasciarsi di nuovo.

I due erano tornati insieme nella primavera del 2019 e si vociferava che stessero cercando di avere un altro bebè (la coppia sarebbe anche andata a vedere un nuovo appartamento, più grande, dove trasferirsi col figlio Santiago). Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Belen e Stefano erano rimasti insieme nell’appartamento di lei, poi – appena finito il lock down – Stefano era partito per Napoli e i due si erano detti addio.





La showgirl a Ibiza è stata pizzicata a baciare Antonino Spinalbese, che sarebbe la sua nuova fiamma. Stefano, nonostante le voci in merito a un suo presunto flirt con Alessia Marcuzzi, ha sempre affermato di essere single. Sarà vero? Per il momento sui social tutto tace.