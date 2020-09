La seconda puntata di Uomini e Donne è stata registrata. Tutto quello che c'è da sapere.

Sarebbe stata registrata una seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne dove sembra che oltre a una lite tra Gemma e Tina Cipollari anche Maria De Filippi si sia infuriata, ma con uno dei concorrenti.

Maria De Filippi arrabbiata?

Stando alle indiscrezioni riguardanti la seconda puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari avrebbero discusso. Al trono over è tornato il cavaliere 26enne Nicola Vivarelli, ma i dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti nei confronti della dama torinese sono parecchi. Stando alle anticipazione della prima registrazione Nicola avrebbe invitato a uscire Valentina Autiero dopo aver subito un rifiuto da parte da Gemma, mentre ora sembra che il cavaliere abbia rifiutato la possibilità di frequentare altre donne oltre alla dama torinese.





Nel frattempo sembra anche che Maria De Filippi si sia infuriata con uno dei concorrenti del dating show. I motivi? Avrebbe dato della “poco di buono” a una delle ragazze da lui frequentate.

Valentina Autiero ha smentito a mezzo social le voci circolate questi giorni riguardanti la sua presunta uscita in esterna con Nicola Vivarelli e in tanti si chiedono se davvero le cose stiano come ha affermato la dama.

Gemma Galgani intanto sarebbe tornata al trono over con un’insolita novità: la dama torinese avrebbe ceduto al lifting. Per il momento sui social non sono emerse prove riguardanti le anticipazioni circolate in questo giorno e i fan sono in attesa di sapere come andranno davvero le cose tra i protagonisti del dating show.