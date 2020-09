Vite al Limite, Lacey Hodder pesava 315 chili quando, nel 2019, ha iniziato a farsi seguire dal Dottor Nowzaradan. Che fine ha fatto?

Lacey Hodder di Vite al Limite, originaria di Bay City, ha iniziato il suo percorso di dimagrimento assieme al Dottor Nowzaradan nel 2019. Pesava 315 chili allora e ne riuscì a perderne addirittura 50 in pochi mesi, la sua è una storia di costanza e determinazione che non si è fermata con la partecipazione al famoso reality show.





Vite al Limite: Lacey Hodder

Lacey ha proseguito a prendersi cura del suo corpo anche dopo le riprese, molto attiva sui social network e in particolare su Facebook e Instagram, diverse persone la seguono assiduamente. Lotta contro l’obesità e i suoi fan sono davvero numerosissimi, tanti dei quali la ringraziano per quanto fa quotidianamente.

“Non mi sono mai sentita così vicina e così orgogliosa di una persona che mai avevo conosciuto prima”, le ha scritto una ragazza. La donna aiuta le persone che faticano ogni giorno con il loro rapporto col cibo, racconta delle sue diete e degli allenamenti che fa, nella speranza di motivare i suoi followers.

Lacey e il suo progetto

“Sto lavorando ad un nuovo progetto che chiameremo Discord Server“ ha dichiarato al portale americano In Touch Weekly, “Si tratta di una piattaforma online dove gli utenti potranno interagire attivamente tra loro dandosi reale supporto per raggiungere l’obbiettivo di una dieta più equilibrata e di una vita più sana”.

Lacey Hodder, però, resta con i piedi per terra ed è conscia del fatto che il suo percorso non sia ancora concluso: “So di aver ancora molto da fare, ma sono comunque molto orgogliosa e fiera di me per quanto io non sia già riuscita a migliorarmi, fino ad oggi”, ha scritto in un recente post su Facebook.