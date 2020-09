Amici di Maria De Filippi, il daytime arriva su Italia1?

Il daytime di Amici potrebbe essere collocato nel preserale di Italia1: ecco cosa sappiamo.

Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare, in un formato completamente rivisto e, si spera, con tanti nuovi talenti tutti da scoprire. C’è grande attesa da parte dei fan anche per quel che riguarda il consueto daytime, fino allo scorso anno in onda su Real Time e che pare ora potrebbe arrivare su Italia1.

Ad anticiparlo è il sito TvBlog che precisa che è previsto anche un cambio di fascia oraria della messa in onda. La celebre scuola dovrebbe infatti finire nel preserale.

Amici, il daytime arriva su Italia1?

Molto poco al momento si sà poi del corpo docente e sopratutto dei ragazzi che faranno parte del programma. Nei giorni scorsi sono ripartiti i casting per la nuova edizione e, secondo rumors e anticipazioni, sarebbero molti i volti noti di Youtube e Tik Tok che si sarebbero presentati.

Tra i provinanti anche un ex partecipante di X Factor e addirittura ex alunno della stessa scuola di talenti di Maria De Filippi.





Il portale All Music Italia ha fatto sapere nei giorni scorsi che tra i provinati ci sarebbe stato anche Valerio Mazzei, volto noto del web.

Lo youtuber, che è davvero una star sui social network, da qualche tempo ha deciso di cimentarsi con nuove sfide, tra queste anche quella della musica. Il portale ha fatto sapere che, proprio il giorno delle audizioni del ragazzo, era presente la conduttrice della celebre scuola di talenti di Canale 5. Se Valerio dovesse superare i provini, il talent show di Maria De Filippi si aprirebbe ad uno filone, cioè quello dei personaggi famosi sul web e Tik Tok.

Tra gli altri provinati a Amici, ci sarebbero stati anche il Tik Toker Andrea Settembre, che vanta già dei trascorsi in trasmissioni Mediaset. All’età di 12 anni, infatti, il giovane classe 2001 ha partecipato al talent musicale per giovanissimi Io Canto. Successivamente ha provato ad entrare a The Voice of Italy. Oggi, Andrea, può vantare un milione di follower su Tik Tok. Anche Giorgia Malerba sembra si sia presentata ai casting.