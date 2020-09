Benedetta Rossi adotta un nuovo cane, di nome Cloud, presentandolo ai suoi followers su Instagram. Prima di lui c'era l'anziana Nuvola.

La famosa influencer di cucina Benedetta Rossi adotta un nuovo cane. Poco tempo fa aveva comunicato la morte della sua anziana cagnolina Nuvola, anche lei presa in canile, annunciando di essere alla ricerca di un nuovo compagno a quattro zampe da salvare.





Benedetta Rossi adotta un cane

L’annuncio di Benedetta ha fatto il giro del web, tanto che ha ricevuto tantissimi messaggi di supporto per affrontare il suo lutto. Dopo un mese dalla morte della cagnolina, arriva Cloud: un cucciolo di meticcio preso presso un’associazione canina, parte di una cucciolata.

“Dopo la perdita abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava alla foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola”, racconta il marito Marco Gentili, “Si chiamava Cloud, ovvero nuvola in inglese. Ho chiamato l’associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati, tranne uno, lui”.

Benedetta presenta Cloud ai fan

Secondo lui e Benedetta, è stato il destino a portarli al cucciolo, adottato e già famoso su Instagram grazie ad un bellissimo post con tanto di foto al suo viaggio verso la nuova casa. “Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa, loro non si vogliono far vedere perché hanno gli occhi un po’ lucidi, ma più tardi vi racconterò di più”, questa la didascalia dell’immagine, che ha ottenuto oltre 245.700 like in pochissimo tempo.

Tantissimi anche i fan che hanno commentato la foto del cucciolo, augurando alla famiglia una felice vita insieme e facendo i complimenti a Benedetta Rossi per aver scelto di adottare.