Caterina Balivo dice addio alla tv? Le dichiarazioni della conduttrice

Caterina Balivo dice addio alla tv per i social network? I possibili sviluppi del suo futuro lavorativo.

Da quando lo scorso maggio aveva salutato definitivamente i telespettatori di Vieni da me, lasciando il programma, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Caterina Balivo che, anno dopo anno, aveva fatto del talkshow del pomeriggio di Rai Uno la sua isola sicura e felice.

“Sono sicura che non ci perderemo di vista”, aveva detto in quell’occasione, ma da allora, complice anche le vacanze estive, un lungo silenzio che ha lasciato a bocca asciutta i fan della conduttrice. A pochi giorni dalla partenza della nuova stagione televisiva ancora tutto tace, tanto che una follower le ha chiesto apertamente il perchè di questa assenza e la risposta della Balivo ha lasciato spazio a diverse interpretazioni.

Caterina Balivo, addio alla tv?

“Non ti vediamo più in tv?”, le ha domandato un fan e la conduttrice ha prontamente risposto con: “Ma sui social dici che non va bene?”. Ecco dunque che in molti hanno letto in queste parole la possibilità di un nuovo format sui social, magari proprio su Instagram, dove la Balivo ha più di 1 milione di follower.



A complicare ancor di più il già delicato intreccio è arrivata anche un foto della conduttrice in cui si mostra molto pensierosa e scrive: “Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi.

Aggiorniamoci”.