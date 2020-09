Elettra Lamborghini ha iniziato i festeggiamenti per il suo addio al nubilato.

Elettra Lamborghini ha rischiato un “fuori di seno” nel corso del suo addio al nubilato. Durante i festeggiamenti, la cantante ha infatti perso la “fascia”. L’evento è stato testimoniato in una delle sue Instagram stories. Ricordiamo come presto Elettra sposerà Nick van de Well, meglio conosciuto come Afrojack, dj originario dell’Olanda.

Elettra e Afrojack hanno reso nota la loro relazione il 25 dicembre 2019, annunciando, inoltre, le loro nozze. I due fidanzati si conoscono da diverso tempo, anche se fino alla precitata data, la loro relazione non era conosciuta ai più.

Elettra Lamborghini: pronta per le nozze

Il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack è stato inizialmente rinviato a causa della pandemia di coronavirus che si è abbattuta sull’Italia e su gran parte del mondo.

Ora però sembra tutto pronto per il grande passo. Prima di convolare a nozze, la cantante ha voluto festeggiare con un addio al nubilato a cui non ha badato certo a spese.

Ha imposto il tampone agli invitati

Elettra Lamborghini ha imposto il tampone a tutti gli invitati, sia all’addio al nubilato che durante le nozze. Anche la stessa Elettra si è sottoposta al test ed è risultata negativa. La festa è iniziata in data 4 settembre 2020 a Capua, all’interno di un ristorante di lusso. Nel corso dei festeggiamenti, Elettra e gli invitati si sono divertiti cantando al karaoke e bevendo alcolici, ad eccezione della stessa cantante, in quanto astemia.

Lamborghini ha pubblicato numerosi video sulle sue Instagram stories. Una di queste ha mostrato la 26enne perdere la “fascia”, rischiando di andare “fuori di seno”. L’addio nubilato dovrebbe essersi ora spostato a Capri su un’imbarcazione di lusso.