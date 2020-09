Gordon Ramsay è alla ricerca di ragazzi che possano prendere parte al suo nuovo show.

Ancora non si sa nulla di certo, ma sembra che Gordon Ramsay presenterà un nuovo show chiamato Pagati per viaggiare. Iniziati i casting. Si cercano attualmente dei giovani da far comparire all’interno della trasmissione. Il viaggio può essere un hobbie, se non a volte una vera e propria passione, anche abbastanza dispendiosa a dirla tutta.

Ebbene, come da titolo, Pagati per viaggiare darà l’opportunità ai partecipanti di guadagnare soldi visitando diversi itinerari ancora non resi noti.

Gordon Ramsay: il profilo ricercato per lo show

Al momento sappiamo che il tema principale del nuovo show di Gordon Ramsay sarà il viaggio. Un programma ideale per chi ama scoprire nuovi luoghi ed è sempre pronto a fare le valigie, poiché stare nello stesso posto lo inquieta. Secondo quanto reso noto da un comunicato della società di casting, il profilo ideale ha una forte personalità, passione per il cibo ed è amante dell’avventura.

Non deve, inoltre, avere paura di dormire fuori la notte, in tenda e, nel caso, deve sapere arrampicarsi sulle rocce.





L’annuncio della società di casting

Qui di seguito il comunicato della società di casting di Pagati per viaggiare: “Lo Studio Ramsay sta cercando ragazzi di età compresa tra i 16 ei 21 anni per una serie di viaggi da sogno e avventure per un’importante rete e canale di streaming.

Questo spettacolo sarà fantastico e stiamo cercando adolescenti che abbiano una passione per il cibo, i viaggi e l’avventura! Conosci un adolescente che è ossessionato dall’arrampicata su roccia o si è procurato il proprio cibo durante il campeggio? Questa è la sua occasione”.