Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 7 al 13 settembre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 7 al 13 settembre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 7 al 13 settembre 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 7 al 13 settembre 2020

Ottimo periodo per i nati sotto i segni di Leone, Bilancia e Capricorno, quotati con cinque punti su cinque.

Giornate buone anche per tutti gli altri, nessuno dei quali ha meno di tre punti.

Ariete

Situazione più graficamente per i sentimenti: c’è una grande volontà di cercare un nuovo amore o di vivere con energia positiva le storie che sono in corso o quelle che si vogliono intraprendere. Chi è single deve iniziare a guardarsi intorno perché da domenica, con il transito di Venere, potranno esserci emozioni particolari.

Toro

La settimana si presenta con qualche piccolo dubbio: chi fa un lavoro in cui è necessario svolgere turni sarà pressato dalle continue richieste.

Entro novembre sarà opportuno capire che cosa fare: si potrebbe essere piuttosto in ansia per una risposta che ancora non è arrivata.

Gemelli

Il nuovo transito di Venere aiuta l’amore. Il desiderio fa scaturire l’idea di mettere alcune situazioni in chiaro. Favoriti i rapporti con i nati sotto il segno del Leone, e della Bilancia. Progetti di casa, trasferimento e convivenza ritardati nel passato diventeranno più attuabili.

Cancro

Con Pesci e Scorpione potrebbero nascere emozioni interessanti, anche se in certe giornate della settimana ci si potrebbe sentire più critici nei confronti di tutto e tutti.

Quanto alla professione la quadratura di Mercurio porterà qualche problema tra lunedì e martedì.

Leone

Venere è nel segno: ogni occasione è quindi giusta per cercare di rinverdire un rapporto e lasciarsi andare a qualcosa di bello. Sarà possibile vivere incontri particolari o essere colui che fa la prima mossa: amori conosciuti per caso o persone che risiedono in altre città potranno prendere il proprio cuore.

Vergine

Non bisogna perdere un solo attimo di tempo, anche perché Venere sarà nel segno dall’inizio di ottobre.

Le relazioni anche part-time che hanno resistito alla bufera degli ultimi mesi ora sono più stabili e anche chi si è separato può rimettersi in gioco e trovare nuove intese.

Bilancia

Con il nuovo transito del pianeta dell’amore le giornate in arrivo potrebbero regalare una nuova amicizia o una riappacificazione. C’è anche il desiderio che aumenta così come la voglia di amare: anche nelle coppie è possibile ritrovare una bella intesa.

Scorpione

Tutto ciò che riguarda figli, affetti e amicizie torna di nuovo in primo piano ma questa volta il proprio atteggiamento è più critico. Si potrebbe quindi rimproverare il partner o semplicemente sentirsi fuori gioco in certi giorni.

Sagittario

Venere torna favorevole e avranno voglia di trasgressione tutti coloro che sono rimasti insoddisfatti per tanto tempo. Mercoledì e giovedì sono le giornate migliori per parlare, incontrare e capire. Anche sul lavoro, con Marte attivo, si può ripartire con una nuova grinta.

Capricorno

Venere non è più contraria e con un piccolo sforzo si potrà anche ricucire un rapporto interrotto o, ancora meglio, dedicarsi a qualcosa di nuovo. Le stelle consentono cambiamenti sulla vita professionale e nonostante l’attesa sia lunga il giro di boa è quasi completato.

Acquario

Il proprio cuore è sempre piuttosto turbolento e irruento. Se si vive già un rapporto edificante e positivo, il nuovo transito di Venere porrà l’accento sulle questioni economiche: tenere viva la fiamma della passione potrebbe essere facile ma ogni tanto alcune discussioni saranno dominanti.

Pesci

Le coppie che si sono riavvicinate durante il mese di agosto ora non devono perdere il vantaggio accumulato: se non c’è stata una riconciliazione allora vuol dire che la propria relazione è davvero in crisi.