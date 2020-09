Amadeus parla di Sanremo 2021 e pronostica che, in assenza del pubblico causa restrizioni anti Covid, non si svolgerà la rinomata kermesse.

Il Festival di Sanremo 2021, secondo Amadeus, dovrà svolgersi in presenza del pubblico come sempre altrimenti tanto vale non farlo. “Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”, ha dichiarato il famoso conduttore.





Sanremo 2021, Amadeus preoccupato

La competizione canora più amata e famosa d’Italia è ancora in forse nelle modalità di svolgimento, a causa delle restrizioni anti Coronavirus non è chiaro se e come si potrà svolgere. Il teatro Ariston potrebbe svuotarsi per ospitare soltanto gli addetti ai lavori e i cantanti in gara, sul palco, in un futuro decisamente surreale.

“È impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra, ogni due metri. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?”, ha aggiunto Amadeus, “Il 17 dicembre su Rai 1 ci sarà la serata finale di Sanremo giovani, ma saranno presentati anche tutti i big che saranno in gara”. La sua speranza è che il prossimo sia un Sanremo senza Coronavirus, anche se è presto per fare veri pronostici.

Amadeus: “Partiamo con la musica”

Una cosa sembra essere certa: la gara canora si terrà dal 2 al 6 marzo 2021, un mese dopo rispetto l’anno precedente. “Vogliamo essere positivi, inteso come pensiero ovviamente e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità. Ora partiamo con la musica, con la parte legata a Sanremo giovani”, ha dichiarato il conduttore, “la musica è la priorità”. I pezzi da presentare sono già arrivati: “Tutta la prima parte fino a novembre è quasi del tutto incentrata sulla musica.

Avremo il piacere di ascoltare centinaia di canzoni“, ha concluso Amadeus.